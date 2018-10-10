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Вдова Джона Леннона Йоко Оно выпустила кавер-версию его мегахита «Imagine» - ВИДЕО

Сегодня в 10:25 ~ 1 минута на чтение 505
Вдова Джона Леннона Йоко Оно выпустила кавер-версию его мегахита «Imagine» - ВИДЕО

Японская художница и певица Йоко Оно, вдова лидера группы «The Beatles» легендарного Джона Леннона записала кавер-версию песни покойного мужа «Imagine».

Выход кавер-версии Й.Оно приурочила ко дню рождения Дж.Леннона – 10 октября всемирно известному музыканту, убитому в 1980 году фанатом, могло бы исполниться 78 лет.

В интервью BBC вдова отмечает, что «Imagine» является единственной песней, в отношении которой она испытывала сильные переживания», подчеркивая, что покойный супруг был бы рад ее каверу.

Кавер-версия «Imagine» войдет в новый альбом 85-летней Йоко Оно под названием «Warzone», который поступит в продажу 18 октября.

Представляем читателям 1news.az и оригинальную версию трека «Imagine» в исполнении легендарного Джона Леннона.  

Ф.В, Г.Р.

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