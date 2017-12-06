ВЦИОМ: Ильхам Алиев пользуется наибольшим доверием россиян на Южном Кавказе

ВЦИОМ провел ежегодное исследование отношения россиян к государствам-участникам СНГ, пытаясь выяснить, как отражается меняющаяся политическая обстановка в мире на отношение жителей России к своим соседям, кому из лидеров стран СНГ наши соотечественники доверяют больше всего, где, по их мнению, лучше обеспечены права русскоязычного населения и как меняется отношение россиян к этим проблемам с течением времени.

На пресс-конференции в ТАСС это исследование прокомментировали директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, директор Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев и заместитель генерального директора Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев.

″Опрос приводит не экспертные оценки, а мнения людей, которые хуже знают ситуацию в соседних странах. Тем не менее исследование представляет большой интерес. Цифры, полученные по результатам опроса, с одной стороны обнадеживают, но с другой стороны, ставят множество вопросов о той действительности, в которой мы живем″, - говорит Агакишиев.

По данным опроса, в четверку наиболее успешных и стабильных государств вошли Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Эти же страны респонденты назвали самыми надежными партнерами России на международной арене и государствами, где в наибольшей степени обеспечены права русскоязычного населения: политические, социальные, гражданские.

По мнению Агакишиева, в формировании мнений россиян большую роль играют диаспоры и СМИ: ″Никто не может отрицать роль массмедиа, особенно центральных, в формировании общественного мнения, в том числе то, как в центральных СМИ представлен тот или другой этнос. Некоторые этносы представлены в массмедиа шире, их представители выступают в ток-шоу, говорят об интересах России, и у телезрителей создается впечатление, что на родине представителей этих национальностей, такое же дружественное отношение к в РФ, как у этих конкретных людей″.

″С другой стороны, - по словам Исмаила Агакишиева, - мы не можем забыть тех русских, которые живут в этих республиках. Если брать Южный Кавказ, то в Армении проживает 15 тысяч русских, в Азербайджане - 150 тысяч. В отношении внимания к русскому языку, знанию русского языка Азербайджан остается одним из лидеров. Там русский язык изучается в школах, в университетах. Это говорит о том, что сегодня представители России могут комфортно себя чувствовать в Азербайджане. И в будущем, когда сегодняшние школьники и студенты, которые обучаются на русском языке, войдут во взрослую жизнь, мы получим гарантию того, что русский язык сохранится, и русскоговорящие также комфортно будут чувствовать себя в Азербайджане″.

Эксперт отметили также, что две лидирующие позиции в большинстве статей опроса занимают Белоруссия и Казахстан, где национальный вопрос не стоит: ″В Белоруссии славянское население, люди, говорящие на русском языке, а в Казахстане проживают и русские, и казахи, и много других народов. Казахи и русские отличаются и по языку, и по культуре, и по истории, однако результаты опроса свидетельствуют о том, насколько эффективно в Казахстане решается национальный вопрос. Причем, замечу, это происходит во многом благодаря президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, его успешной национальной политике″.

″Национальный вопрос, по словам Агакишиева, - один из самых тонких. Сегодня много говорят о том, что проблемы, которые мы имеем на постсоветском пространстве, – пережитки Советского Союза. Такую позицию я считаю полной чепухой и глупостью. Национальные проблемы были всегда, а мудрый руководитель – это тот, который находит общее между народами и создает общую семью, общий социум. Ценности общего социума позволяют людям -независимо от национальности - жить в этом обществе комфортно. Достичь этого можно тогда, когда руководство настроено что-то делать, и эта ценность является для него главной. Это удалось сделать как в многонациональном Казахстане, так и в многонациональном Азербайджане. В Армении, кстати, этот вопрос остро не стоит – это практически мононациональная страна, где 90% граждан – армяне″.

В народном рейтинге доверия к главам государств-членов СНГ первые три места заняли Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев.

″Вопрос о главах государств всегда был очень серьезным для России. Это весьма актуально для государства, которому, в условиях геополитического противостояния, необходим мир на границах, необходимо доверие руководителей соседних стран. Мы являемся свидетелями постоянных встреч между Путиным, Назарбаевым и Лукашенко, такое же исключительно доверительное отношение у руководителя страны и к Ильхаму Алиеву. Теперь мы видим, что Алиеву доверяет не только руководство РФ, но и население России, - говорит Агакишиев. - Если в каких-то других вопросах есть стереотипы, большую роль играет история и традиции, то в вопросе доверия главам государств цифры опроса показывают, что наибольшим доверием на Южном Кавказе пользуется президент Азербайджана. На сегодняшний день именно главы трех вышеназванных республик, могут отвечать за свои слова и действия″.

По словам эксперта, проведенный ВЦИОМ опрос – не первое исследование, согласно результатом которого, Казахстан, Белоруссия и Азербайджан называются респондентами основными союзниками России, однако необходимо продолжать политику сближения так, чтобы в следующий раз мы увидели рост этого доверия и доброжелательности между нашими народами.

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