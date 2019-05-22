Василий Уткин решил не ехать на финал Лиги Европы в Баку из-за Мхитаряна

Известный российский телекомментатор Василий Уткин принял решение не ехать на финал Лиги Европы в Баку из-за ситуации вокруг Генриха Мхитаряна.

Как сообщает 1news.az, вчера лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением, в котором объявил, что армянский полузащитник вместе с семьей принял решение не ехать на финал в Баку.

«Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью», – написал Уткин в Twitter-е.

Ранее Василий Уткин в довольно резкой форме высказался о проведении финала Лиги Европы в Баку в эфире программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы».

«Если Азербайджан берется за мероприятия такого уровня, то там должны себе отдавать отчет, что они обязаны обеспечить нормальное их проведение, уже не говоря о безопасности. А если, допустим, комиссаром матча будет назначен армянин, к примеру, французский армянин? Если в таких случаях не готовы обеспечить необходимые меры для нормального проведения, тогда нельзя претендовать. Это индустрия развлечений, не можете — не делайте», — сказал Уткин.

Заявления Василия Уткина вызывают, как минимум, удивление. Азербайджан предоставил «Арсеналу» и лично Мхитаряну все необходимые гарантии безопасности. Об этом неоднократно заявляло МИД Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, АФФА. Более того УЕФА официально ответил «Арсеналу» на запрос клуба о безопасности армянского футбола во время визита в Баку. Вчера посол Азербайджана Великобритании выразил готовность лично предоставить гарантии безопасности Генриху Мхитаряну.

Решение не ехать в Баку на финал Мхитарян принял лично. АФФА уже выразила разочарование по поводу решения армянского футболиста.

Каких еще гарантий ждали от Азербайджана? Василию Уткину следовало бы разобраться в вопросе, прежде чем его комментировать.

Теймур Максутов