Ванецян и Хачатрян были допрошены по делу о скандальной «прослушке»

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян и глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян допрошены в рамках дела о скандальной «прослушке», сообщила «Sputnik Армения» советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

«По факту «прослушки» телефонного разговора в рамках уголовного дела были допрошены судья Ваче Маргарян, глава ССС Сасун Хачатрян и директор СНБ Артур Ванецян», - сообщила Трузян.

По ее словам, это произошло еще на прошлой неделе. Иные детали в интересах следствия не разглашаются.

Отметим, что 11 сентября в сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. Во время разговора Ванецяна и Хачатряна также было названо имя судьи, выносящего решение по Кочаряну.

По факту «прослушки» были возбуждены два дела по статьям «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность», а также «превышение должностных полномочий».

А.А.