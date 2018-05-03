Вальттери Боттас возглавляет список лучших пилотов Формулы 1

Финский пилот «Мерседес» Вальттери Боттас возглавляет список лучших пилотов, по мнению специальной группы экспертов, сформированных с этого сезона в Формуле 1.

Как сообщает 1news.az, эксперты оценивают общий уровень выступления пилотов по ходу уик-энда, исключая при этом фактор конкурентоспособности машины. Рейтинг составляется из десяти лучших пилотов и обновляется после каждого этапа с учетом результатов трех последних Гран-при.

После бакинской гонки стал известен обновленный список, который и возглавил Вальттери Боттас.

Валттери Боттас («Мерседес»)

Теперь у нас новый Номер один. У него была не лучшая гонка в Австралии, но разве в последних трех гонках кто-то пилотировал лучше Валттери Боттаса? Уж точно не по мнению наших экспертов. Финн продемонстрировал лучший гоночный и квалификационный темп, чем Льюис Хэмилтон, в Бахрейне и Китае, а также превосходно растянул свой стартовый отрезок в Баку, экономя шины и взвинчивая темп по необходимости. Рискнув, он получил награду в виде сэйфти-кара — но затем его удача быстро закончилась. Разве «Мерседес» может себе позволить не сохранить его?

Себастьян Феттель («Феррари»)

По правде говоря, уик-энд в Азербайджане был не лучшим в 2018-в в исполнении немца, но все равно достаточно солидным. Он взял третий поул подряд в субботу — но только из-за ошибки Кими Райкконена в третьем сегменте. Затем он упустил подиум и-за непродуманной попытки обгона лидера Боттаса во время рестарта гонки. Но нельзя его за это критиковать — не так уж много человек обладают яйцами бороться за победу вместо довольства второй позицией (даже когда это стоило ему лидерства в чемпионате).

Фернандо Алонсо («Макларен»)

Когда он возвращался в боксы на двух колесах и с поврежденным днищем после столкновений первого круга, трудно было представить, что Алонсо продолжит свою серию попаданий в очки. Но испанец — необычный пилот. Да, ему повезло со сходами ехавших впереди него гонщиков, но нужно уметь воспользоваться ситуацией — именно поэтому заряженный, мотивированный и очень стабильный Алонсо остается в топах рейтинга. Он ставит высокую планку для Стоффеля Вандорна.

Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

Австралийцу есть над чем подумать после того, как он врезался в заднюю часть болида напарника. После эпической победы в Китае его темп на протяжение всего уик-энда намекал, что он способен побороться за повторение и в Баку. У Макса Ферстаппена было другое мнение — и они оба большую часть гонки просто боролись между собой. И теперь в Барселоне ему потребуется громкий ответ на аварию — не только для стабильности выступлений, но и для карьерных перспектив.

Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

И в Китае, и в Азербайджане были не дни Льюиса. Британец со своим темпом ни в коем случае не боролся за высокие позиции, но — и это большое «но» – в подобных ситуациях он умеет оставаться в лидирующей группе, чтобы воспользоваться проблемами соперников. Это качество впечатляет, особенно в сравнении с другими пилотами, часто пропадающими с радаров в похожих обстоятельствах. Да, ему повезло — и он первым это признал — но если он способен выйти в лидеры, находясь не в лучшей форме, другим лучше поостеречься, когда он выйдет на пик.

Кими Райкконен («Феррари»)

Всегда подружка невесты, но под венец все никак — вот как можно кратко описать финский сезон. Кажется, его прямо магнитом тянет ко вторым местам. У Райкконена снова была скорость в Баку, но ситуация снова не позволила ему сразиться за победу. Сперва он заблокировал шины во втором сегменте квалификации и испортил важный гоночный комплект, затем ошибся в третьем сегменте и потерял поул, а потом и вовсе столкнулся с Оконом на первом круге. Он обвинил в контакте француза, но стоило ли так рисковать в проблемном для финна повороте? Но в остальном его пилотаж был суперским.

Серхио Перес («Форс-Индия»)

В Баку Перес сделал то, что умеет лучше всего — воспользовался окружавшим хаосом. После столкновения с Сироткиным на первом круге и поломки антикрыла об Райкконена Серхио оказался в боксах уже на первом круге. Но после этого он обогнал целых шесть машин — включая Феттеля в «Феррари». Сегодня подиум для команды не из топ-3 Кубка конструкторов на вес золота, и Перес заслужил свой.

Нико Хюлькенберг («Рено»)

До сего момента он не сделал ни единой ошибки в сезоне и заработал очки во всех гонках перед Баку. Там первый за 140 гонок подиум не выглядел таким уж недостижимым — и пилот «Рено» безжалостно пользовался хаосом, выжимая все сцепление и возможности из «ультрасофта» и поднявшись на пятое место к девятому кругу. Но затем врезался в стену на выходе из четвертого поворота, как год назад, и закончил гонку. Ожидание подиума продолжается.

Пьер Гасли («Торо Россо»)

В Баку случился не лучший для Пьера уик-энд в «Ф-1», но, по мнению экспертов, он проявил себя эффективнее многих соперников. После первого круга француз оказался седьмым, хоть и стартовал 17-м. Но на длинной прямой он был легкой мишенью. Тем не менее, у него все равно оставались надежды на подиум — вплоть до столкновения с Кевином Магнуссеном.

Карлос Сайнс («Рено»)

Сайнс опережал своего сверх-стабильного напарника на момент его схода, блестяще опередил обоих пилотов «Ред Булл» на трассе и отрывался от них на своих «ультрасофтах». Отрезок на «софте» получился труднее, но он с ним справился. Пятое место стало наградой для пилота, совершившего настоящий прорыв в отношении с машиной.

Подготовил Теймур Максутов