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Вагит Алекперов исключил назначение женщины главой «Лукойла» в ближайшем будущем

Сегодня в 10:44 ~ 1 минута на чтение 897
Вагит Алекперов исключил назначение женщины главой «Лукойла» в ближайшем будущем

Ни одна женщина пока не входит в число потенциальных преемников Вагита Алекперова на должности главы «Лукойла».

Об этом сам предприниматель рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, такая ситуация объясняется преимущественно мужским характером отрасли. «Работа была связана прежде всего с тяжелым трудом», — подчеркнул Алекперов.

Президент «Лукойла» также добавил, что после него компанию должен возглавить инженер, у которого будет соответствующий опыт работы на производстве, в том числе на управленческих позициях.

При этом Алекперов заявил, что сейчас его компания сотрудничает с университетами в сфере подготовки специалистов. По его словам, среди потенциальных кандидатов на руководящие посты есть и четыре женщины.

Ранее в интервью РБК Алекперов заявлял, что смена руководства «Лукойла» может произойти через пять лет.

По оценке самого Алекперова, следующим руководителем «Лукойла» станет один из топ-менеджеров компании, но конкретные кандидатуры пока не назывались.

«Эхо Москвы»

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