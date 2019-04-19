Вагиф Асадов: Все больше детей в Баку изучают правила дорожного движения - ФОТО

Дорожная полиция Баку продолжает проводить в средних школах столицы встречи со школьниками, родителями и преподавателями по ознакомлению с правилами дорожного движения и безопасного поведения на дорогах.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, очередная такая встреча состоялась в средней школе №246, расположенной в Бинагадинском районе столицы, близ мечети Гейдар.

«В соответствии с утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым Государственной программой «О безопасности дорожного движения» необходимо проводить подобные просветительско-пропагандистские мероприятия в школах, и Дорожная полиция успешно осуществляет это.

На мероприятии я рассказал собравшимся о том, что Дорожная полиция Баку усиливает профилактическую работу с детьми и подростками для предотвращения ДТП, уделяет внимание привитию школьникам правил безопасного поведения на дорогах. Для этого сотрудниками Дорожной полиции Баку проводятся регулярные встречи с учащимися в школах. Это приводит к уменьшению количества ДТП и числа детей, пострадавших в них.

Я призвал учащихся активнее участвовать в этой работе, соблюдать правила на дорогах.

За последние годы в Азербайджане построено много подземных и наземных пешеходных переходов, и детям было указано на необходимость пользоваться ими, а не перебегать дорогу в неположенном месте. Радует, что все больше школьников стремятся знать правила дорожного движения. Надеюсь, в будущем преподавание правил дорожного движения станет отдельным предметом в школе, что позволит еще больше снизить число ДТП, погибших и пострадавших в них», - подчеркнул В.Асадов.

На мероприятии также выступила директор школы Алмаз Байрамова и т.д.

Затем был продемонстрирован фильм о правилах дорожного движения, даны ответы на вопросы школьников, им были розданы буклеты о ПДД и подарки.

Тимур Рзаев, Э.Т.