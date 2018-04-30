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Вагиф Асадов: Водитель, остановивший машину на 30 секунд, провоцирует пробку на 10 минут

Сегодня в 13:25 ~ 1 минута на чтение 573
Вагиф Асадов: Водитель, остановивший машину на 30 секунд, провоцирует пробку на 10 минут

Дорожная полиция Баку усиливает контроль за соблюдением правил парковки и стоянки в столице.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, когда инспекторы штрафуют припарковавшихся в запрещенном месте водителей, все они, оправдываясь, говорят, что припарковались буквально на минутку - купить лекарство, ждут ребенка из школы, не знают дорогу и т.д.

«Но они отсутствуют часами и провоцируют пробки в Баку. Многие вешают в салоне форму сотрудника той или иной структуры, как показатель «неприкосновенности», или оставляют пассажира, который отвечает полиции, что водитель ушел буквально на минутку. 

В день сотрудники полиции оформляют в Баку около 800 протоколов за нарушение правил остановки и стоянки. Еще свыше 2000 водителям делается устное предупреждение о необходимости убрать автомобиль.

Водители должны соблюдать правила. Приведу простой пример. Если водитель на 30 секунд остановит автомобиль на двух или трехполосной дороге, чтобы высадить пассажира, то он в час пик задержит на 3-10 минут водителей около 60 автомобилей, возникнет пробка. Поэтому, обращаясь к водителям, прошу их строго соблюдать правила и парковаться в разрешенных местах, не мешая другим», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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