Вагиф Асадов – верующему пешеходу-нарушителю: «За свои проступки должны отвечать все» - ФОТО

В Баку сотрудники Дорожной полиции проводят рейды против пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, факты наездов на пешеходов вызывают сильное беспокойство, ведь они составляют 65% всех ДТП, происходящих в столице.

Очередной рейд прошел под мостом у станции метро «20 Января», возле круга 3-го микрорайона, на «Шамахинке». В нем принял участие и сам Вагиф Асадов.

«В ходе рейда 70 пешеходам был выписан административный протокол и штраф в размере 20–40 манатов, еще около 100 нарушителей предупреждены, с ними провели соответствующую беседу, разъяснив права и обязанности пешехода.

В Баку около 80 наземных и подземных переходов, пешеходы должны пользоваться ими. Подобные рейды будут продолжены», - заявил В.Асадов.

Любопытно, что в ходе рейда был оштрафован и один верующий человек, нарушивший правила. Он пытался оправдаться, но в беседе с ним Вагиф Асадов подчеркнул, что за свои проступки должны отвечать все.

Тимур Рзаев

ФОТО – ВИДЕО: Avtosfer.az