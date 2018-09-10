Вагиф Асадов о «культурной борьбе» с любителями парковаться на тротуарах: Это наше последнее предупреждение – ФОТО

Новый «культурный» метод борьбы с водителями, которые паркуют свои автомобили на тротуарах, приносит результаты.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи со скорым началом нового учебного года Дорожная полиция ведет активную просветительскую работу, требуя от водителей соблюдать закон.

«Парковка автомобилей на тротуарах, предназначенных для пешеходов, – грубое нарушение закона, за которое по статье 327.1 Кодекса об административных правонарушениях АР предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

Сотрудники Дорожной полиции вначале предупреждают нарушителей, но это наше последнее предупреждение, и нарушители будут оштрафованы на 40 манатов», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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