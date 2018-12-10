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Вагиф Асадов награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджана»

10 Декабря, 2018 в 20:04 меньше минуты на чтение 681
Вагиф Асадов награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджана»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении В.Ф.Асадова «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

По случаю 90-летнего юбилея Азербайджанского государственного театра юного зрителя и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить Вагифа Фирудин оглу Асадова «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

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