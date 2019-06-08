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Вагиф Асадов наградил юных азербайджанских каратистов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:03 меньше минуты на чтение 216
Вагиф Асадов наградил юных азербайджанских каратистов - ФОТО - ВИДЕО

Заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов посетил Академию карате-до.

Как сообщил 1news.az сам Вагиф Асадов, он встретился с учениками академии и презентовал им подарки.

Тем из них, кто успешно сдал экзамены на очередной дан, были вручены соответствующие сертификаты. В церемонии также приняли участие глава академии, шеф-инструктор Вусал Абдуллазаде и пресс-секретарь академии Фариа Низамигызы.

Тимур Рзаев

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