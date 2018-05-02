В журнале World Mining опубликована статья, посвященная цветной металлургии Азербайджана – ФОТО

В британском журнале World Mining, являющимся одним из ведущих изданий в сфере горной промышленности, опубликована статья под заголовком «Цветная металлургия Азербайджана на новом этапе развития».

В статье подробно рассказывается о благоприятном инвестиционном климате Азербайджана, социально-экономической и общественно-политической стабильности в стране, поддержке правительством развития ненефтяного сектора и перспективах горнорудной промышленности. Отмечается также, что в целях реализации существующего в горнорудной промышленности потенциала Распоряжением Президента Азербайджанской Республики было создано Закрытое Акционерное Общество AzerGold, которому поручены исследование, разведка, разработка и управление перспективными участками цветных металлов.

В статье также говорится об экспорте драгоценных металлов на сумму 77,340 млн долларов, осуществленного со стороны ЗАО в 2017 году в результате добычи на месторождении «Човдар» (Дашкесанский район), оценочных работах, проводимых на Филизчайском месторождении (Балакенский район), являющемся одним из крупнейших полиметаллических месторождений в Европе, а также освещена долгосрочная деятельность на месторождениях «Мазымчай» (Балакенский район), «Ортакянд-Ханага» (Нахчыванская Автономная Республика), «Курякчай» (Гейгельский район), «Гарадаг» (Шамкирский район).

Как и большинство иностранных горнодобывающих компаний, ЗАО AzerGold уделяет огромное внимание политике корпоративной социальной ответственности. Обеспечение жителей окрестных регионов работой, проведение регулярных встреч с населением с целью улучшения их социального благосостояния, проекты по социальной поддержке и защите окружающей среды, а также другие мероприятия КСО освещены на страницах журнала.

Отметим, что читательская аудитория журнала World Mining охватывает более 70 тысяч топ-менеджеров, директоров и потенциальных инвесторов, проживающих в более 40 странах мира.

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