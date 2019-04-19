В ЮАР во время пасхальной службы обрушилась церковь: 13 жертв - ФОТО

Обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона.
По меньшей мере 13 человек погибли в ЮАР в результате обрушения части здания церкви во время пасхальной службы, сообщает местный портал News24 со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в 19 апреля в провинции Квазулу-Натал на востоке страны. По данным представителя экстренной медицинской службы провинции Роберта Маккензи, обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона.
Сообщается, что в результате инцидента ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере 16 человек.
Korrespondent
13 Killed in structural collapse of Pentecostal Church Building in Northern KZN https://t.co/YdZd3li4Cd #Easter #BuildingCollapse @KZN_EMS pic.twitter.com/oQCjD4xOa9 — Arrive Alive (@_ArriveAlive) 19 апреля 2019 г.