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В ЮАР во время пасхальной службы обрушилась церковь: 13 жертв - ФОТО

Сегодня в 21:15 ~ 1 минута на чтение 505
В ЮАР во время пасхальной службы обрушилась церковь: 13 жертв - ФОТО

Обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона.

По меньшей мере 13 человек погибли в ЮАР в результате обрушения части здания церкви во время пасхальной службы, сообщает местный портал News24 со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в 19 апреля в провинции Квазулу-Натал на востоке страны. По данным представителя экстренной медицинской службы провинции Роберта Маккензи, обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона.

Сообщается, что в результате инцидента ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере 16 человек.

Korrespondent

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