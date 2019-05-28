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В Японии за неделю четыре человека погибли от жары

Сегодня в 13:08 ~ 1 минута на чтение 223
В Японии за неделю четыре человека погибли от жары

Более 2 тысяч человек были госпитализированы с 20 по 26 мая с тепловым ударом, четыре человека погибли, сообщает пожарная охрана Японии, в ведении которой находится и служба скорой помощи.

По ее данным, в больнице из-за жары оказались 2053 человека. Это в четыре раза больше, чем неделей ранее.

Все погибшие из разных районов страны. Один из северной префектуры Аомори, второй - из северо-восточной Мияги, третий из Осаки в центре Японии и четвертый из Гуммы - на северо-западе от Токио.

Резкий рост пострадавших от теплового удара связан с неожиданно наступившей жаркой погодой, охватившей большинство районов страны, в том числе и самый северный японский остров Хоккайдо. Здесь был поставлен температурный рекорд как для самого региона, так и в масштабах страны для конца весны – 39 градусов. Всего же в 53 из 926 метеопунктов температура в минувшее воскресенье превысила 35 градусов.

Подобная жаркая погода опережает среднегодовой график на два месяца. На этот день пришлось и максимальное число пострадавших – более 800 человек.

Ria.ru

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