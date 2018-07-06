В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) и нескольких его сподвижников. Судебные разбирательства по делу о теракте в токийском метро в 1995 году длились более 20 лет.

Японские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении основателя секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото), сообщает телеканал NHK.



Вместе с ним были казнены еще шестеро руководителей секты, которые участвовали в организации теракта в токийском метро в 1995 году и других преступлениях.



Судебные разбирательства по делу секты и ее основателя длились более 20 лет. Самый громкий теракт, совершенный членами секты, — распыление нервно-паралитического вещества зарин в токийском метро 20 марта 1995 года. Газ распылили пять раз на трех ветках подземки. Погибли 13 человек, серьезные ранения получили 50 человек, а всего пострадали более 6 тыс. ​человек.



РБК



