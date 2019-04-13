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В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 19 градусов тепла

13 Апреля, 2019 в 14:55 ~ 1 минута на чтение 976
В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 19 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, сообщает 1news.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром и вечером на отдельных территориях ожидается слабый туман,  будет дуть  умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем – 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов по Цельсию.

В районах преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, будет дуть  восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем – 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 14-19 по Цельсию.

Эльшан Рустамов, И.А.

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