В воскресенье в Баку и на Абшероне ожидается потепление, до +13

В воскресенье, 10 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и вечером местами возможен моросящий дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии, завтра будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +3 до +6, днем – от +9 до +13 градусов. Непосредственно в Баку ночью – от +3 до +5, днем – от +10 до +12.

Атмосферное давление с 770 мм ртутного столба снизится до 767 мм, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана в воскресенье преимущественно без осадков, однако в Лянкярано-Астаринском регионе возможна изморось, а ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, временами он усилится.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем – от +9 до +14 градусов, в горной местности ночью – от -3 до +2, днем – от +5 до +10.

Талыб Бархудаев, И.А.