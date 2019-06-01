В воскресенье в Баку будет жарко

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье, 2 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, умеренный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днем - 35-45%.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Однако вечером в отдельных горных районах ожидаются дожди, которые могут носить интенсивный характер, а также град. Ночью и утром местами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем - 31-36 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем - 20-25 градусов тепла.

Тимур Рзаев, Г.Р.