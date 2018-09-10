В воинской части пытались убить солдата Госпогранслужбы Азербайджана

В N-ской воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана произошло покушение на убийство.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Госпогранслужбы АР, 32-летний житель Агдамского района Джамал Салех оглу Гусейнов, придя на встречу с солдатом-срочником, 21-летним уроженцем Джалилабадского района Джейхуном Иса оглу Искендеровым, призванным на службу в июле этого года, заявил, что должен передать ему посылку от родителей.

Однако в ходе встречи Джамал Гусейнов неожиданно вытащил принесенный с собой нож и трижды ударил им солдата.

Раненый Джейхун Искендеров был незамедлительно доставлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи и прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Командующий пограничными войсками Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев навестил раненого в больнице.

Нападавший задержан, по факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.