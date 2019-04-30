В Венесуэле начался путч

Венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, которые связаны с оппозицией.

Об этом в Twitter сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении ранее призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции «Свобода».

Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который ранее был арестован. Он, как передает Associated Press, заявил, что военнослужащие освободили его из-под стражи. Лопес призвал венесуэльцев к мирным акциям протеста против Мадуро.

В Минобороны Венесуэлы между тем заявили, что военные по всей стране рапортуют о спокойной обстановке в казармах и на базах, сообщает Reuters.

Lenta.Ru