В Вашингтоне почтили память Гейдара Алиева - ФОТО

Мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялось в посольстве Азербайджана в США.

Как сообщили в дипмиссии, в мероприятии приняли участие представители местной общественности, проживающие в США соотечественники и многочисленные участники Вашингтонского международного совета фортепианного искусства, принимавшие участие в подготовке музыкального произведения «Колыбельная мира», посвященного Ходжалинской трагедии.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в США Элин Сулейманов рассказал о роли Гейдара Алиева в становлении и развитии Азербайджана. Он подчеркнул, что благодаря решительной позиции и дальновидности Гейдара Алиева Азербайджан реализовал крупномасштабные исторические проекты.

В день почтения памяти Гейдара Алиева Азербайджан внес пожертвования в Продовольственный банк штата Мэриленд. На встрече с президентом банка Кармен Дель Герсио и директором по связям с правительством Нэнси Смит посол Элин Сулейманов отметил, что Гейдар Алиев несколько раз посещал штат Мэриленд.

В свою очередь, Кармен Дель Герсио отметила, что пожертвования Азербайджана в Продовольственный банк Мэриленда в день почтения памяти Гейдара Алиева стали доброй традицией и выразила благодарность азербайджанской стороне.

Нэнси Смит, в свою очередь, подчеркнула, что посредством действующего с 1979 года Продовольственного банка Мэриленда каждый год сотням тысячам американцев раздаются продукты питания, и благодаря пожертвованию Азербайджана в этом году в канун Рождества и Нового года едой будут обеспечены 15 тысяч человек.

Сообщается также, что в Исламском центре в Вашингтоне была прочитана молитва за упокой души Гейдара Алиева, дан эхсан.

Ялчин Алиев, Э.Т.