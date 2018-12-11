В Управлении мусульман Кавказа состоялось мероприятие, посвященное дню памяти великого лидера Гейдара Алиева

11 декабря в Управлении мусульман Кавказа (УМК) состоялось мероприятие, посвященное дню памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Сначала на мероприятии были прочитаны аяты из священного Корана.

Выступивший на мероприятии председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед нашим народом, внимании и заботе великого лидера о религии. Он отметил, что великому лидеру, осуществлявшему неутомимую деятельность и принимавшему смелые решения, принадлежат исключительные заслуги в формировании нашей государственности, создании стабильности в стране, повышении авторитета Азербайджана в мире. Поэтому Гейдар Алиев вошел в историю как архитектор и созидатель современного независимого Азербайджанского государства. Общенациональный лидер, одинаково относившийся ко всем гражданам Азербайджана, независимо от вероисповедания, с почтением относился к обычаям и традициям, прошедших испытание временем. Он – автор и создатель стратегии развития Азербайджана на последующий период. Великий лидер успешно вывел народ из тяжелых испытаний истории, благодаря своему труду, интеллекту, прирожденному таланту создал почву для того, чтобы Азербайджан занял достойное место в мировом сообществе. Формирование идеологии азербайджанства в нашей стране стало возможно благодаря мудрости и непоколебимой воле Гейдара Алиева. Сегодня в Азербайджане происходит стремительное развитие, основа которого заложена общенациональным лидером. Наш народ и сегодня с большим почтением относится к политике, определенной великим лидером. Ведь эта политика служит Родине и народу. А.Пашазаде подчеркнул, что благодаря решительности и дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане воцарилась общественно-политическая стабильность, наша государственность была спасена от угрозы уничтожения. Он довел до внимания, что за период руководства великим лидером в нашей республике были завоеваны большие достижения, подчеркнул, что продвижение страны вперед с высоким темпом экономического развития является результатом труда Гейдара Алиева.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы отметил, что глядя на все сферы жизни Азербайджана, его прошлое, настоящее и будущее видны итоги политики Гейдара Алиева. Он сказал, что Азербайджанское государство и государственность – вершинное произведение общенационального лидера. Главное достояние, к которому стремится каждый народ, - это его государственность. Сегодня есть современное Азербайджанское государство, которое развивается и завоевывает большие успехи. Это – самая большая заслуга мудрого руководителя Гейдара Алиева. Сегодня независимый Азербайджан успешно продвигается под руководством Президента Ильхама Алиева по пути, определенному великим лидером Гейдаром Алиевым, укрепляет лидерство в регионе, стабильно и устойчиво развивается, неуклонно укрепляет авторитет в мире.

Профессор Газанфар Пашаев сказал, что великий лидер Гейдар Алиев спас нашу государственность от расчленения на почве религиозного и этнического сепаратизма, предотвратив намерения лиц, желавших морально ослабить Азербайджан, создать межконфессиональные противоречия. Великий лидер, мобилизовав всех наших граждан, независимо от национальной и религиозной принадлежности, вокруг идеологии азербайджанства, создал нерушимые основы Азербайджанской государственности. Именно после возвращения Гейдара Алиева к политической власти Азербайджан занял достойное место в мировом сообществе.

Академик Теймур Буньядов отметил неоценимые заслуги создателя современного независимого Азербайджана - великого лидера Гейдара Алиева, проявленные во имя Азербайджана. В основе многолетнего служения выдающейся личности Родине, нации, народу находится его великая нравственность.

Выступившие на мероприятии говорили о работе, осуществленной великим лидером Гейдаром Алиевым для укрепления независимости и государственности Азербайджана, будущего развития нашей страны. Было отмечено, что мобилизовав всех наших граждан, независимо от национальной и религиозной принадлежности, вокруг идеологии азербайджанства, великий лидер создал нерушимые основы Азербайджанской государственности.

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