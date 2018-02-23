В украинских городах установлены бигборды, посвященные Ходжалинскому геноциду - ФОТО

По инициативе посольства Азербайджана в Украине в украинских городах установлены бигборды, посвященные Ходжалинскому геноциду.
Об этом говорится в сообщении азербайджанской дипмиссии в Киеве.
В ходе широкомасштабных мероприятий, проводимых в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициатором и руководителем которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, в городах Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Кировоград, Николаев, Житомир и других установлены сотни бигбордов.
Цель данной акции - информирование граждан зарубежных государств о Ходжалинском геноциде.
Ялчин Алиев, Э.Т.