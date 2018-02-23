1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В украинских городах установлены бигборды, посвященные Ходжалинскому геноциду - ФОТО

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 641
В украинских городах установлены бигборды, посвященные Ходжалинскому геноциду - ФОТО

По инициативе посольства Азербайджана в Украине в украинских городах установлены бигборды, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Об этом  говорится в сообщении азербайджанской дипмиссии в Киеве.

В ходе широкомасштабных мероприятий, проводимых в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы», инициатором и руководителем которой является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, в городах Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Кировоград, Николаев, Житомир и других установлены сотни бигбордов.

Цель данной акции - информирование граждан зарубежных государств о Ходжалинском геноциде.

Ялчин Алиев, Э.Т.

641

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net