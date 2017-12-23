В Украине завели дело на судью за отказ арестовать Саакашвили

Высший совет правосудия (ВСП) Украины завел дисциплинарное дело на судью Ларису Цокол, которая отказалась арестовать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает «Интерфакс».

Нардеп Виталий Куприй назвал открытие дела безосновательным.

«Все, что происходит — чистой воды провокация Банковой (На улице Банковой в Киеве находится администрация президента Украины — «Газета.Ru») через подвластный ей контролирующий орган. Месть честной и принципиальной судье!», — отметил депутат в фейсбуке.

11 декабря в ходе суда Саакашвили был отпущен судом под обязательство депутатов Верховной Рады.

Gazeta.ru