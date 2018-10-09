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В Украине на военном складе прогремел взрыв, эвакуированы около десяти тысяч человек - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 10:20 ~ 2 минуты на чтение 54
В Украине на военном складе прогремел взрыв, эвакуированы около десяти тысяч человек - ФОТО - ВИДЕО

На военном складе под Черниговом прогремел взрыв. Об этом сообщило управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел недалеко от города Ичня около трех часов ночи, сообщает РИА Новости.

Территория арсенала составляет около 682,6 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.​ Масштаб взрыва уточняется. Данных о пострадавших пока не поступало.

В радиусе 20 километров от места ЧП остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство. Кроме того, по всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры.

По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

На место ЧП вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.

За последнее время в Украине произошло несколько крупных пожаров на военных арсеналах.

Так, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов погиб один человек, еще пять пострадали. Тогда было уничтожено около 70 процентов боеприпасов. Основной версией произошедшего считают диверсию. В мае 2018-го на этом складе вновь произошло ЧП — загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара.

Осенью прошлого года на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы, начался пожар. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Тогда было уничтожено до трети запасов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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