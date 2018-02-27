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В Украине дочь-инвалид жила с мумией матери, умершей 30 лет назад - ФОТО

27 Февраля, 2018 в 23:50 ~ 1 минута на чтение 16120
В Украине дочь-инвалид жила с мумией матери, умершей 30 лет назад - ФОТО

Жуткую находку сделали сотрудники МЧС и патрульной полиции, вскрыв одну из квартир в городе Николаеве.

Внутри экстренные службы нашли хозяйку жилища — женщину с признаками истощения и усыхания ног, которая не покидала свой дом очень много лет и была почти обездвижена. А в соседней комнате на кровати лежало мумифицированное тело её матери. По словам экспертов, женщина умерла около 30 лет назад.

Всё это время дочь-инвалид жила с телом умершей матери в ужасающих условиях. Вся квартира была усыпана мусором, кроме того, в помещении не первый год отсутствовали свет, вода и газоснабжение. Некоторые из соседей даже не догадывались, что там кто-то живёт.

Хозяйка квартиры была экстренно госпитализирована, ей грозит ампутация конечностей.

Другие обстоятельства выясняются.

Life

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