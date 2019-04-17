В УЕФА уверены, что Генрих Мхитарян получит азербайджанскую визу в случае выхода «Арсенала» в финал Лиги Европы

Генрих Мхитарян и «Арсенал» получат полную поддержку от УЕФА в вопросе получения азербайджанской визы, если английский клуб пробьется в финал Лиги Европы, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет издание ESPN FC.

А шансы на то, что «Арсенал» пробьется в финал, действительно велики. В первом четвертьфинальном матче команда дома уверенно обыграла «Наполи» (2:0). Победитель в полуфинале встретится с лучшей командой в паре «Валенсия» - «Вильярреал» (3:1). Очевидно, что «Арсенал» будет фаворитом и в этом противостоянии.

Если «Арсенал» пробьется в финал, то это будет уже третья попытка Мхитаряна приехать в Баку.

В первый раз армянский полузащитник мог приехать в Азербайджан в составе дортмундской «Боруссии». В рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2015/2016 немцы играли с «Габалой». Но тогда команда и сам футболист решили, что целесообразнее будет оставить его в Германии. Хотя, как отмечает издание ESPN FC, Азербайджан тогда предоставил все гарантии безопасности футболисту.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Арсенал» попал в одну группу с «Карабахом», и в октябре гостил в Баку. Но «Арсенал» исключил Мхитаряна из состава по неизвестным причинам.

ESPN FC между тем отмечает, что армянские атлеты в 2015 году принимали участие в Первых Европейских играх в Баку. Поэтому УЕФА и «Арсенал» уверены, что у Мхитаряна не возникнет проблем с получением визы.

Представитель УЕФА заявил ESPN FC, что для УЕФА это стандартная процедура – отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах под эгидой УЕФА.

Со своей стороны отметим, что армянские спортсмены принимали участие не только в Первых Европейских играх в Баку, но, к примеру, и в чемпионате мира по борьбе или Кубке мира по шахматам.

Вместе с тем, надо отметить и тот факт, что Генрих Мхитарян неоднократно незаконно посещал оккупированные азербайджанские территории. Однако стоит вспомнить пример Левона Ароняна. Сильнейший армянский шахматист также посещал оккупированный Ханкенди и принимал там участие в турнире. Но в 2015 году в преддверии Кубка мира на государственном уровне было дано согласие на его приезд в Азербайджан.

Теймур Максутов