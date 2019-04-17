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В Twitter создан аккаунт Armenian Occupation Watch

Сегодня в 11:21 меньше минуты на чтение 525
В Twitter создан аккаунт Armenian Occupation Watch

МИД Азербайджана создал в социальной сети Twitter аккаунт, где размещены материалы о незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление информации внешнеполитического ведомства Азербайджана, в аккаунте под названием Armenian Occupation Watch (https://twitter.com/ArmenOccupWatch)  размещены материалы, факты и фотографии о привлечении к экономической и иной деятельности на оккупированных территориях юридических и физических лиц, зарегистрированных во многих зарубежных странах.

А.С., Э.Т.

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