В Twitter создан аккаунт Armenian Occupation Watch

МИД Азербайджана создал в социальной сети Twitter аккаунт, где размещены материалы о незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Управление информации внешнеполитического ведомства Азербайджана, в аккаунте под названием Armenian Occupation Watch (https://twitter.com/ArmenOccupWatch) размещены материалы, факты и фотографии о привлечении к экономической и иной деятельности на оккупированных территориях юридических и физических лиц, зарегистрированных во многих зарубежных странах.

А.С., Э.Т.