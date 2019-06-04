В туристическом комплексе El Resort стартовал летний сезон – ФОТО

Расположенный в одном из самых живописных уголков Азербайджана - Гахе, у подножия склон Малого Кавказа и окруженный густыми лесами, El Resort – это новое туристическое направление, идеально подходящее для семейного отдыха.

El Resort занимает обширную территорию и состоит из двух корпусов, включающих в себя номера различных категорий, способные вместить как маленькие семьи, так и семьи с большим количеством детей.

Наряду с комфортными номерами, этот курортный отель также вмещает в себя массу развлекательных зон для полноценного отдыха.

Любителей СПА-процедур и спокойного отдыха El Resort не оставит равнодушными своей комфортной СПА-зоной с широким выбором процедур, которые помогут восстановить равновесие и отправиться в оздоровительное путешествие.

В СПА-зоне также имеются сауна, паровая комната, турецкая баня и бассейн с великолепной летней террасой для загара, окруженной густым лесом.

Особое удовольствие здесь получат дети, вне зависимости от возраста. Для самых маленьких гостей в El Resort имеется детский клуб с игровыми зонами. Для детей постарше здесь имеются масса развлечений: настольные игры – аэрохоккей, футбол, Playstaion 4 и компьютерные игры, боулинг и даже частный кинотеатр, где представлены до 500 современных фильмов различного жанра.

Гости, путешествующие большими группами, обязательно получат удовольствие от пейнтбола, футбола, баскетбола, тенниса, велопрогулок, пеших экскурсий по горам и экскурсий на внедорожниках.

Наряду с семейным отдыхом, El Resort также идеально подходит для проведения конференций, деловых мероприятий и даже свадеб! Конференц-центр курорта расположен в отдельном здании и содержит различные залы для торжественных мероприятий и after-party.

El Resort рад приветствовать всех гостей этим летом и готов радовать их своими зонами развлечений. Для более длительного отдыха в 5, 7 и 12 ночей гости могут воспользоваться Специальным предложением - All İnclusive/Всё включено, которое включает в себя трехразовое питание в ресторанах комплекса. Ознакомиться с условиями предложения можно по следующей ссылке.

Для более подробной информации и резерваций следует обратиться по номеру: +994 24 255 5202 или посетить официальный сайт, пройдя по ссылке.

Ознакомиться со специальными предложениями можно по ссылке, а также в социальных сетях Facebook и Instagram (@elresort)

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