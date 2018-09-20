В Турции задержан подозреваемый в убийстве сына экс-депутата азербайджанского парламента - ФОТО

Турецкая полиция задержала Гёзала Демирова, подозреваемого в убийстве азербайджанского бизнесмена Этимада Исмайлова - сына экс-депутата Милли Меджлиса Ильяса Исмайлова.

Как сообщает Bölge Gundem, в настоящее время ведется допрос подозреваемого.

Этимад Исмайлов был застрелен вчера приблизительно в 20.00 турецкого времени в своем офисе в стамбульском квартале Флория Шенликкёй, и скончался в больнице, куда был экстренно доставлен.

Издание сообщает, что между убийцей и его жертвой имелись какие-то нерешенные денежные вопросы. Разгоревшийся в офисе спор привел к тому, что Гёзал Демиров выстрелил в Исмайлова. Пули попали в голову и сердце предпринимателя.

Тяжелораненый Исмайлов был незамедлительно госпитализирован в ближайшую больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Отметим, что убитый был мужем известной азербайджанской телеведущей Севиль Нуриевой.

Ф.Багирова