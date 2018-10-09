В Турции задержан «Лоту Гули»

В Турции задержан азербайджанский криминальный авторитет Надир Салифов по прозвищу «Лоту Гули».

Он был взят под стражу в ходе спецоперации, проведенной стамбульской полицией, сообщает турецкая газета Sozcu.

Утверждается, что интернет-формат позволял криминальному авторитету вымогать деньги у бизнесменов, конкретно у больших оптовых продовольственных рынков Москвы, расположенном на Калужском шоссе.

О нем в Турции заговорили после убийства другого криминального авторитета из Азербайджана - Ровшана Джаниева.

Салифов переехал в Турцию после освобождения от тюремного заключения в Азербайджане год назад.

23 августа сообщалось, что Надира Салифова задержали в Подгорице, столице Черногории, но позже отпустили.

Отметим, что на сегодняшний день Надир Салифов, наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский), считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России.

Прежний лидер – Захарий Калашов (Шакро Молодой) – недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.