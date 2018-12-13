В Турции создано Космическое агентство

Указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана создано Космическое агентство Турции.

Текст указа опубликован в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete.

Указ определяет устав и полномочия нового агентства.

Космическое агентство Турции будет обладать отдельным бюджетом и действовать самостоятельно как в административных, так и финансовых вопросах, сообщает Anadolu.

Агентство ответственно за разработку и реализацию Национальной космической программы Турции.

Космическое агентство Турции будет связано с Министерством промышленности и технологий, вносить вклад в формирование приоритетов, целей и стратегии страны в сфере аэрокосмических технологий.

Агентство будет ответственно за развитие аэрокосмической промышленности Турции, чья конкурентоспособная продукция внесет вклад в рост благосостояния нации.

Агентство будет вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.

Ф.Багирова