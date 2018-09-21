В Турции санкционировано задержание 110 военнослужащих, подозреваемых в связях с FETÖ

В Турции в рамках расследования по делу террористической организации FETÖ даны санкции на задержание 110 военнослужащих военно-воздушных сил.

Как сообщает CNN Türk, все они подозреваются в связях с террористической организацией Фетуллаха Гюлена.

85 военных уже взяты под стражу и будут доставлены для допросов в Анкару.

Постановления об аресте выданы Главной республиканской прокуратурой Анкары после того как выяснилось, что подозреваемые поддерживали контакты с «имамами» этого террористического течения.

Операция по задержанию проводится в 16 провинциях страны.

Ф.Багирова