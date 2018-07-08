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В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек, 73 ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 21:53 ~ 1 минута на чтение 1145
В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек, 73 ранены - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Жертвами железнодорожной аварии на северо-западе Турции стали десять человек, 73 пострадали, сообщает издание Daily Sabah.

Ранее турецкие СМИ сообщили о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Узункёпрю в Стамбул. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.

Губернатор провинции Текирдаг Мехмет Чейлан заявил, что пострадавших эвакуировали с места крушения на вертолетах. По его словам, причиной аварии стали плохие погодные условия.

РИА Новости

2018/07/08 20:50

На северо-западе Турции пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, сообщает Hurriyet.

По имеющимся данным, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Подробности ЧП устанавливаются.

Mk.ru

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