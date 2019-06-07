В Турции пройдут теледебаты кандидатов в мэры Стамбула

Первые в истории Турции теледебаты проведут кандидаты в мэры Стамбула Бинали Йылдырым от правящей Партии справедливости и развития и Экрема Имамоглу от оппозиционной Республиканской народной партии.

Как сообщает Haberler, теледебаты должны состояться за несколько дней до выборов, назначенных на 23 июня.

С инициативой проведения теледебатов выступил Экрем Имамоглу.

Выборы в крупнейшем турецком мегаполисе будут проведены повторно после того как ЦИК страны отменил результаты муниципального голосования по Стамбулу. Решение об отмене результатов голосования, согласно которым победу на выборах 31 марта одержал кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, было принято на основании обращения правящей Партии справедливости и развития, заявившей о серьезных нарушениях в ходе выборов.

Ф.Багирова