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В Турции правящая партия выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента

Сегодня в 15:17 ~ 1 минута на чтение 153
В Турции правящая партия выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента

В Турции парламентская фракция правящей партии выдвинула нынешнего главу государства Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на пост президента страны на выборах 24 июня.

Об этом сообщает TRT Haber.

Как отмечается, Эрдогана поддержали 316 депутатов.

Ранее Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране. По словам главы Турции, стране срочно необходимо перейти к исполнительному президентству.

Gazeta.Ru

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