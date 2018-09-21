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В Турции подготовлена новая экономическая стратегия

Сегодня в 10:15 ~ 2 минуты на чтение 311
В Турции подготовлена новая экономическая стратегия

Новая экономическая программа позволит Турции уверенно идти к поставленным целям, несмотря на региональные и глобальные проблемы.

Об этом сказал министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. 

По его словам, правительство воспользуется данными народом полномочиями, чтобы за пять лет превратить все трудности Турции в возможности, сообщает Anadolu. 

Министр сообщил, что в Турции подготовлена новая экономическая стратегия на 2019-2021 годы, которая будет реализована в три этапа. 

По его словам, эти этапы получили названия «Балансировка», «Реформы» и «Дисциплина». 

Правительство Турции разработало дорожную карту, в соответствии с которой планирует перейти к более устойчивой экономической системе, начиная с нынешнего года, сказал Албайрак. 

По его мнению, новая экономическая программа позволит сбалансировать экономику Турции перед переходом к этой системе. 

Министр сообщил, что программа предусматривает рост ВВП Турции в 2018 году на 3,8 процента, в 2019 году - 2,3 процента, 2020 - 3,5 процента, в 2021 году - на пять процентов. 

В соответствии с целями новой программы, планируется снизить инфляцию в Турции в 2018 году до 20,8 процента, в 2019 - до 15,9 процента, 2020 - до 9,8 процента, в 2021 году - до шести процентов, сказал Албайрак. 

Планируется, что дефицит государственного бюджета Турции в 2018 году составит 21,9 процента ВВП, в 2019 году - 1,8 процента, 2020 - 1,9 процента, в 2021 году - 1,7 процента ВВП, отметил глава ведомства. 

В соответствии с новой экономической программой, правительство планирует в 2018 году сократить уровень безработицы в Турции до 11,3 процента, в 2019 году - до 12,1 процента, 2020 - до 11,9 процента, в 2021 году – до 10,8 процента. 

Ф.Багирова

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