В Турции отмечают День национального суверенитета и детей - ФОТО

В Турции есть особый праздник, посвященный детям, который отмечается ежегодно 23 апреля.

Дети из десятков стран мира в национальных нарядах посещают в этот день Мавзолей основателя Турецкой Республики – Мустафы Кемаля Ататюрка, возлагают цветы в память великого государственного деятеля. По всей стране проходят десятки театральных представлений и концертов для детей и подростков.

День детей совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламент) в 1920 году в Анкаре.

Как сообщает Anadolu, сегодня у мавзолея основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре прошла торжественная церемония в связи с Днем национального суверенитета и детей и 99-й годовщиной со дня начала работы парламента Турции.

По завещанию Ататюрка, заявлявшего, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые, в том числе государственные чины, на время оставляют свои места детям.

Ф.Багирова