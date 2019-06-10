В Турции объявлена дата теледебатов кандидатов в мэры Стамбула

Первые в истории Турции теледебаты проведут 16 июня кандидаты в мэры Стамбула Бинали Йылдырым от правящей Партии справедливости и развития и Экрема Имамоглу от оппозиционной Республиканской народной партии.

Как сообщает Haberler, теледебаты состоятся в 21.00 по турецкому времени и могут транслироваться всеми желающими телеканалами.

Модератором дебатов выступит известный турецкий журналист Исмаил Кючуккая.

С инициативой проведения теледебатов ранее выступил Экрем Имамоглу.

Выборы в крупнейшем турецком мегаполисе будут проведены повторно после того как ЦИК страны отменил результаты муниципального голосования по Стамбулу. Решение об отмене результатов голосования, согласно которым победу на выборах 31 марта одержал кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, было принято на основании обращения правящей Партии справедливости и развития, заявившей о серьезных нарушениях в ходе выборов.

Ф.Багирова