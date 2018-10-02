В Турции начались громкие аресты за подрыв финансово-экономической безопасности - ФОТО - ВИДЕО

Прокуратура Стамбула санкционировала арест 417 лиц в рамках расследования действий, направленных на подрыв экономической и финансовой безопасности Турции.

Как сообщает Haberler, эти лица подозреваются в создании организованной преступной группировки, члены которой незаконно перевели на 28 088 зарубежных счетов валюту, в пересчете составляющую порядка 2,5 млрд. турецких лир.

Следствие выявило, что после 1 января 2017 года через различные банковские отделения и банкоматы на каждый из 28 088 счетов в иностранных банках периодически перечислялись средства, составляющие в пересчете на турецкую валюту порядка 5 тысяч лир и более.

Общий объем перечислений при этом составил 2 455 322 141 лир.

Также выяснилось, что в основном, получателями средств были проживающие в США иранцы.

Ф.Багирова