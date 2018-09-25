В Турции мать и отец заставили родного сына убить любовника матери – ФОТО - ВИДЕО

В турецкой Адане совершено необычное преступление, вызвавшее в стране большой резонанс.

Как сообщает Haberler, супружеская пара – 40-летний Али Риза и его 36-летняя жена Султан Караасланйигит подговорили родного сына убить ее любовника Али Генджа.

Он был застрелен из дробовика, и с тяжелыми ранениями доставлен в больницу, где врачам не удалось спасти его жизнь.

Расследуя преступление, полиция обнаружила орудие преступления брошенным неподалеку от дома, где жила семья.

На предварительном допросе мать подростка сказала, что не в курсе произошедшего, а его отец, - что спал, когда сын пришел и, забрав дробовик, выбежал из дома. По его словам, они с женой выбежали за ним, чтобы остановить, но это им не удалось.

Сам мальчик показал на допросе, что убил Генджа из-за того что тот не разрешил ему покататься на его мотоцикле. «Он обругал меня, поэтому я пошел домой, взял дробовик и застрелил его», - сказал он.

Между тем расследование преступления выявило, что все они солгали, давая показания.

Материалы дела были дополнены записями с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мать с отцом лично провожают сына до места преступления. Так, на одной из записей видно, как мать, отец и сын с ружьем в руках вместе спускаются в лифте и выходят на улицу. На другой – как Али Гендж проезжает мимо на мотоцикле, и отец показывает на него сыну.

Прокурор провел повторный допрос, и подросток признался, что убил Генджа из-за матери: «Он клеветал на мою мать. Он беспокоил ее, и поэтому я убил его».

Его мать в повторных показаниях сказала, что Гендж домогался ее сына, поэтому он его и убил.

Что касается отца, то он не отказался от своих прежних показаний, несмотря на опровергающие их доказательства.

Изучение же данных в изъятом у Султан Караасланйигит телефоне выявило, что у женщины была любовная связь с Али Генджем. Она отправляла ему такие сообщения, как: «Мужа нет, я дома одна, приходи ко мне», «Хочешь, я сама приеду к тебе на такси?», на которые Гендж отвечал: «Я сам приеду»…

Всем участникам преступления предъявлены обвинения: 14-летнему подростку - в убийстве, а его матери с отцом - в подстрекательстве к убийству.

Ф.Багирова