В Товузе живет девочка с разноцветными глазами – ВИДЕО

Жительница Товуза Захра Алиева родилась с разноцветными глазами – один глаз у девочки голубой, а другой - черный.

В интервью программе «Xəzər Xəbər» мать 6-летней З.Алиевой рассказала, что дочь родилась с разноцветными глазами, и этот факт никак не сказывается на ее зрении: «Мы были у врача, который заявил, что со зрением проблем нет, и на повторное обследование посоветовал прийти в 12-13 лет».

Мать девочки подчеркивает, что ранее в их роду никогда не было подобных случаев, отмечая, что и в удостоверении личности ребенка цвет глаз отмечен как голубой и черный.

Ф.В, Г.Р.