В «Топаз премьер-лиги», скорее всего, останется восемь клубов

Сегодня в отеле «Бульвар Баку» состоялось очередное заседание Комитета клубов АФФА. Как сообщает 1news.az, на мероприятии приняли участие генеральный секретарь Ассоциации Эльхан Мамедов, а также представители клубов «Топаз премьер-лиги».

В начале собрания Эльхан Мамедов сообщил присутствующим, что АФФА заключила двухлетний контракт с компанией «Instat», услугами которой долгие годы пользовалось большинство команд премьер-лиги, и являющейся одной из ведущих в сфере предоставления важных статических показателей по проведенным матчам. Согласно условиям соглашения, «Instat» на протяжении двух следующих сезонов будет представлять подробные отчеты, видеоанализ, статические и фитнесс показания в матчах всех национальных сборных Азербайджана, а также команд премьер-лиги и Молодежной лиги АФФА. Ассоциация взяла на себя все расходы по этому проекту.

Кроме того, генсек отметил, что местные клубы не раз обращались в АФФА по поводу предоставления выгодных условий для закупки мячей и поднимали вопрос о заключении контракта со спонсорами по обеспечению инвентаря. Учитывая это, Ассоциация рассмотрела всевозможные варианты и, в качестве оптимального, было выбрано предложение компании Nike. В соответствии с действующим контрактом между компанией и АФФА, известная фирма представит Ассоциации мячи серии, используемой в ведущих футбольных чемпионатах Европы. В свою очередь, АФФА бесплатно обеспечит клубы премьер-лиги этими мячами.

По завершению заседания прошел брифинг Эльхана Мамедова с журналистами. Главный вопросом стало количество команд, которое примет участие в премьер-лиге в следующем году.

«В наших планах сейчас проведение турнира с восемью командами. Пока на данный момент не получается набрать десять клубов, вероятность этого мала. Вопрос переезда «Хазара» в Губу обсуждается футбольной общественностью. Мы в курсе всего этого и следим за происходящим. Но есть жесткие и конкретные требования лицензионной группы, которые должны быть выполнены. К сожалению, некоторые клубы первого дивизиона непрофессионально относятся к лицензированию. Мы в свое время шли на уступки клубам первого дивизиона в этом вопросе, но это не привело к положительным результатам. Если начинаем сезон с 8-ю командами, то и должны завершить стольким же количеством. В первом дивизионе подход к поднятию клуба иной. У них там больше функционируют не клубы, а команды. Это непрофессиональный подход. Нам важно чтобы в ТПЛ были клубы, а не только основные команды»,- приводит azerisport слова Э.Мамедова.

Теймур Максутов