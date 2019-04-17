В текущем учебном году азербайджанские школьники завоевали 17 медалей на международных предметных олимпиадах

В текущем учебном году азербайджанские школьники успешно выступили на международных предметных олимпиадах, завоевав 17 медалей, в том числе 1 золотую, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Также ожидается, что наши школьники примут участие в таких международных олимпиадах, как Балканская математическая олимпиада, Юниорская Балканская математическая олимпиада, Европейская олимпиада по физике, Международная олимпиада по физике, Международная Менделеевская олимпиада по химии и т.д.

Следует отметить, что отобранных для участия в международных олимпиадах учеников готовят местные и зарубежные преподаватели, они также принимают участие в подготовительных тренингах, проводимых в разных странах.

На данный момент профессора Московского физико-технического института проводят тренинги для азербайджанских школьников, готовя их к Международной олимпиаде по физике. Тренинги продлятся до 1 мая.

Эмилия Аббасова, Э.Т.