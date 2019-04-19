В Тбилиси совершен налет на один из крупнейших банков

Вооруженное нападение на филиал одного из крупнейших коммерческих банков Грузии Liberty Bank (ранее - Народный банк Грузии) произошло в пятницу утром в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, в результате нападения ранения получили двое сотрудников банка, которые на "скорой" доставлены в больницу.

Грабителям, число которых не установлено, удалось скрыться. Пока неизвестно, смогли ли они забрать деньги.

Территория вокруг банка оцеплена, работают эксперты-криминалисты.

Налеты на банки - не редкость в Грузии. Так, 8 марта три грабителя в масках ворвались в филиал Банка Грузии в Глданском районе Тбилиси. До налета они захватили машину с заложниками. Полицейские открыли стрельбу по налетчикам, однако им удалось скрыться, взяв заложника, которого вскоре освободили, а автомобиль сожгли. Позднее двух подозреваемых в ограблении задержала полиция, третий налетчик в розыске.