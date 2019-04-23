В Тбилиси грузинским читателям представлена книга «Манифест молодого человека» Мир Джалала Пашаева

Произведение «Манифест молодого человека» выдающегося писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева, имеющего бесценные заслуги в развитии азербайджанской литературы, науки, образования ХХ века, переведено на грузинский язык.

23 апреля в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси состоялась презентация книги.

Главный информационный партнер мероприятия, проведенного при поддержке посольства Азербайджана в Грузии, - Азербайджанское государственное информационное агентство - АЗЕРТАДЖ.

Выступившая на презентации директор музея, заслуженный деятель культуры Азербайджана Лейла Алиева рассказала об азербайджано-грузинских культурных связях, отметила, что распространение произведений выдающихся писателей, поэтов и мыслителей на языках двух народов служит дальнейшему развитию наших отношений.

Председатель Центра культуры «Мир Азербайджана», осуществившего перевод и издание книги, Шафаг Юсифова рассказала о творчестве Мир Джалала Пашаева. Она отметила, что цель перевода книги на грузинский язык заключается в знакомстве грузинских читателей с творчеством прозаика.

Шафаг Юсифова выразила надежду на то, что книга будет встречена с интересом и полюбится грузинским читателям. Она отметила, что возглавляемая ею структура намерена оказывать помощь развитию культурных, литературных связей между Азербайджаном и Грузией. Для этого в будущем планируется перевод на оба языка произведений азербайджанских и грузинских писателей, ученых.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов назвал историческим событием перевод на грузинский язык произведения выдающегося писателя накануне дня его рождения. Он отметил, что такие мероприятия играют важную роль в развитии связей не только в культурной сфере, но и во всех областях.

Депутат Махир Дарзиев поделился воспоминаниями о Мир Джалале Пашаеве.

Президент Georgian Times Holding Малхаз Гулашвили отметил, что с интересом читал произведения Мир Джалала Пашаева. Он сказал, что повесть «Манифест одного человека» автора, обладавшего широким мировоззрением, понравится грузинским читателям своим глубоким содержанием и прекрасным языком.

Другие выступившие высоко оценили перевод произведения «Манифест одного человека» на грузинский язык, отметили, что новая книга внесет вклад в развитие литературных связей между Азербайджаном и Грузией. Было особо отмечено, что книга создаст возможность грузинским читателям ближе познакомиться с творчеством Мир Джалала Пашаева.

Перевод произведения на грузинский язык осуществил Имир Мамедли, редактор издания – Мирза Мамедоглу.

АЗЕРТАДЖ