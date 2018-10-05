В связи со столкновением автобуса с поездом арестованы должностное лицо и водитель

По факту столкновения автобуса с поездом в Баку диспетчеру Фараджову Мубаризу Керим оглу и водителю автобуса Шихалиеву Алихану Алибаба оглу вынесена мера наказания в виде ареста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в суде Насиминского района было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании мер пресечения в виде ареста вышеназванных лиц.

Суд обеспечил рассмотрение ходатайства и вынес решение об их задержании сроком на 4 месяца.

В отношении М.Фараджова было возбуждено уголовное дело по ст. 265-1.3 УК (деяния, повлекшие смерть двух или более лиц по неосторожности), в отношении А.Шихалиева - по ст. 263.3 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

1news.az

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