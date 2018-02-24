В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида перед посольством Армении в Вашингтоне состоялась акция протеста – ФОТО

23 февраля Сеть азербайджанцев США (USAN) провела перед посольством Армении в Вашингтоне акцию протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В акции приняли участие члены азербайджанских общин, проживающие в Вашингтоне и в его окрестностях. На плакатах, которые держали в руках демонстранты, были отражены факты об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде.

На баннерах с обращениями к мировому сообществу были размещены лозунги о признании Ходжалинского геноцида на государственном уровне, а также информации о признании и осуждении этой трагедии более 20-ю штатами США и рядом стран мира.

В ходе акции прозвучали такие лозунги как «Армения - несамостоятельная, наемная страна», «Осуждайте армянский терроризм!», «Ходжалинская резня не должна повториться!», «Армения виновна в этнической чистке!», «Позор Армении!», «Армения, вон из Карабаха!», «Убийцы детей», «Армения -вассальное государство!», «Хватит просить милостыню у американских налогоплательщиков!», «Мы не забудем Ходжалы!», «Руки прочь от азербайджанских земель!», «Армения, соблюдай международные нормы!», «Саргсян, Оганян - преступники» и др.

Участники акции протеста призвали правительство Армении признать Ходжалинский геноцид. Они также потребовали незамедлительно вывести вооруженные силы Армении из Азербайджана, создать условия для освобождения заложников и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края. Члены общины призвали правительство Армении признать факты массового убийства мирного азербайджанского населения в других населённых пунктах Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в том числе в Малыбейли, Гушчулар, Агдабане и Гарадаглы. Участники акции потребовали от Армении выполнить требования резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884.

Отметим, что Сеть азербайджанцев США в знак почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида ежегодно проводит акции протеста в связи с требованиями признания этой массовой резни. Наряду с этим, сеть уже 11 лет ежегодно проводит несколько кампаний по информированию о Ходжалинском геноциде.

АЗЕРТАДЖ