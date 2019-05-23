В связи с финалом Лиги Европы в Баку полиция переходит на усиленный режим работы

На Олимпийском стадионе в Баку в среду, 29 мая, состоится финал Лиги Европы по футболу. На почетный титул претендуют две британские команды - лондонские «Арсенал» и «Челси».

Говоря об этом, руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов заявил 1news.az, что МВД в дни перед матчем и после него перейдет на особый, усиленный, режим работы.

«Соответствующий приказ подписан министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым. Согласно приказу, личный состав органов внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме в период с 27-го по 31 мая (с понедельника по пятницу). Это делается для обеспечения правопорядка и безопасности как самих болельщиков, так всех жителей и гостей Баку.

В приказе поручено принять необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и болельщиков, а также в местах проведения развлекательных мероприятий для футбольных фанатов. Будут также предприняты меры по предотвращению автомобильных пробок и парковок в запрещенных местах, усилена охрана объектов стратегического значения, в том числе диппредставительств.

У азербайджанской полиции большой опыт обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий – Европейских игр, Исламиады, «Формулы-1» и т.д., - и она всегда прекрасно справлялась с поставленными перед ней задачами. Жители и гости столицы могут быть спокойны - безопасность в городе и на Олимпийском стадионе будет обеспечена полностью.

Все граждане, в том числе и граждане иностранных государств, должны уважать законы Азербайджана. Могу заверить вас, что азербайджанская полиция бдительно стоит на страже законности, правопорядка и общественного спокойствия», - подчеркнул Э.Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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